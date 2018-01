Brasil goleia Catar e pega coreanos A Seleção Brasileira Sub-17 goleou nesta sexta-feira à noite o Catar por 6 a 0, em Trujillo, no Peru, e assegurou sua classificação para as quartas-de-final do Mundial. Agora, o adversário é a Coréia do Norte, na segunda-feira. Os gols brasileiros foram marcados por Ramon (2), Denílson, Roberto, Renato e Ânderson. Com a vitória, os brasileiros terminam na primeira colocação no Grupo D, com seis pontos, empatado com Holanda e Gambia, mas com ampla vantagem no saldo de gols (5 para os brasileiros, 3 para os holandeses e 2 para Gâmbia). Os holandeses, por sinal, se classificaram ao vencer a Seleção de Gâmbia por 2 a 0 e agora enfrentam os Estados Unidos.