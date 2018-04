Brasil goleia Costa Rica em estreia pelo Mundial Sub-20

A seleção brasileira não podia ter uma estreia melhor no Mundial sub-20, que é disputado no Egito. Neste domingo, o Brasil entrou em campo na cidade de Port Said e não tomou conhecimento da Costa Rica, goleando por 5 a 0, com dois gols de Alan Kardec. O resultado deixou a seleção com três pontos, na liderança do Grupo E.

Veja também:

Tudo sobre o Mundial sub-20

No confronto que reunia os atuais campeões sul-americanos e da Concacaf (América do Norte e Central e Caribe), era esperado mais equilíbrio, principalmente durante os primeiros minutos. No entanto, a equipe do técnico Rogério Lourenço foi amplamente superior desde o início, impondo sua qualidade técnica e buscando o gol a todo momento. Enquanto isso, a Costa Rica pouco fazia para evitar a derrota.

Logo aos 11 minutos, Paulo Henrique deixou Giuliano na cara do gol e o meia do Internacional acertou a trave. Mas o gol brasileiro não demoraria a sair. Com 23 minutos de jogo, Giuliano cobrou escanteio da direita e Alan Kardec subiu mais que a zaga para marcar de cabeça. Aos 34, o próprio Giuliano recebeu lançamento e deu um toque de classe para encobrir o goleiro costa-riquenho.

Bem no jogo, o Brasil seguia procurando ampliar a vantagem. Se aproveitando do nervosismo da defesa adversária, a seleção fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, o zagueiro da Costa Rica tentou afastar o perigo na área e errou o chute. Alan Kardec então dominou e chutou para marcar o seu segundo na partida.

No segundo tempo, foi a vez de Alex Teixeira marcar. O jogador, que completa o quarteto ofensivo do Brasil ao lado de Alan Kardec, Paulo Henrique e Giuliano, aproveitou o rebote da trave após chute de Douglas, aos 29 minutos. Já aos 43, o corintiano Boquita, que tinha entrado na etapa final, acertou um belo chute de longe, fechando a goleada brasileira no Egito.

Agora, a seleção volta a jogar pelo Mundial Sub-20 apenas na próxima quarta-feira, quando enfrenta a República Checa às 13h45 (de Brasília). Na competição disputada no Egito, os dois primeiros colocados dos seis grupos avançam às oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros.