Brasil goleia e avança no Sub-20 A seleção brasileira continua arrasando no Campeonato Mundial Sub-20, na Argentina. Nesta quarta-feira, em Córdoba, o Brasil goleou a Austrália por 4 a 0 e chegou às quartas-de-final da competição. O atacante Adriano marcou dois gols, o meia Kaká fez um e o volante Eduardo Costa fechou a goleada. O vencedor da partida entre Gana e Equador, que se enfrentam nesta quinta-feira, será o próximo adversário dos brasileiros, no domingo. Os jogadores brasileiros começaram a partida apáticos. Os australianos aproveitaram e criaram boas oportunidades para abrir o placar. Mas, esbarraram nas ótimas defesas do goleiro Rubinho. O time do Brasil só se soltou após o gol de Adriano, aos 27 minutos do primeiro tempo. Depois disso, chegou à vitória com certa facilidade.