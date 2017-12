Brasil goleia e é campeão no Beach Soccer O Brasil conquistou neste domingo o quinto título da Copa Latina de Beach Soccer ao golear Portugal 6 a 0, nas areias da Praia de Camburi, no Espírito Santo. A equipe encerrou a participação no torneio invicta, com três vitória em três jogos. Jorginho foi eleito o melhor jogador da competição. Os argentinos ficaram em terceiro lugar, após vencerem o Canadá por 4 a 0, na partida preliminar.