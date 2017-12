Brasil goleia em sua despedida de 2005 Em seu último jogo no ano, a seleção brasileira goleou os Emirados Árabes por 8 a 0, no amistoso disputado neste sábado, na cidade de Abu Dhabi. Com todas suas estrelas - a exceção foi Ronaldo, contundido -, o Brasil fez um primeiro tempo monótono. Mas, na segunda etapa, o técnico Carlos Alberto Parreira mexeu no time e a vitória saiu com facilidade. Para um público surpreendentemente pequeno no Estádio Zayed Sports City e contra um adversário fraco, a seleção brasileira não foi bem no primeiro tempo. O único destaque foi o gol de Kaká, que abriu o placar aos 20 minutos. No segundo tempo, Parreira aproveitou para fazer alguns testes. Mesmo porque, não terá mais a chance de fazer isso no amistoso de terça-feira, contra o Kuwait, que foi cancelado. Assim, Edmílson entrou no lugar de Zé Roberto no meio-de-campo e Fred substituiu Robinho no ataque. Além disso, o lateral Gustavo Nery e o zagueiro Roque Júnior foram colocados nas vagas de Roberto Carlos e Juan, respectivamente. Com a motivação dos jogadores que entraram em campo e ainda buscam se firmar no grupo que vai disputar a Copa de 2006, a seleção melhorou bastante. E foi Gustavo Nery, um dos que não estão garantidos no Mundial da Alemanha, quem sofreu o pênalti, após fazer bela arrancada pela esquerda. Aí, aos 7 minutos, Adriano cobrou e fez 2 a 0 para o Brasil. O atacante Fred, outro que luta para convencer Parreira, aproveitou uma bola na entrada da área e tocou na saída do goleiro, fazendo 3 a 0 para a seleção brasileira aos 12 minutos. Depois disso, mais mudanças no time, com as entradas dos meias Juninho Pernambucano e Ricardinho nos lugares de Adriano e Ronaldinho Gaúcho. E, por fim, o lateral Cicinho e o volante Gilberto Silva substituíram Cafu e Emerson, respectivamente. Já sem as principais estrelas, a seleção brasileira chegou à goleada. Aos 19 minutos, Juninho Pernambucano bateu o escanteio e o zagueiro Lúcio marcou de cabeça: 4 a 0. Depois, Juninho Pernambucano fez dois gols. O primeiro foi aos 25 minutos, em cobrança de falta perfeita. E o segundo saiu aos 34, de cabeça, após cruzamento de Gustavo Nery. Aos 39 minutos, Fred ainda marcou mais um, de voleio, após cruzamento de Juninho Pernambucano. E, já aos 45, o lateral Cicinho fechou a goleada brasileira: 8 a 0. No final, foram dois gols de Fred, dois de Juninho Pernambucano, um de Kaká, outro de Adriano, um de Lúcio e outro de Cicinho. Enfim, uma festa brasileira nos Emirados Árabes. Agora, Parreira terá apenas mais um amistoso para fazer os últimos testes antes de convocar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Será em março, na Europa, com adversário ainda indefinido.