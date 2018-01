Brasil goleia Equador no Sub-20 O Brasil estreou com uma goleada tranqüila por 5 a 0 no Equador pelo Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia, neste início de madrugada de sexta-feira. A goleada, além de confirmar o favoritismo brasileiro ao título, já coloca a Seleção na liderança do Grupo B, com três pontos. Paraguai e Uruguai tem um ponto e o Equador fica na lanterna, com zero. A vitória foi construída rapidamente pelos jovens atletas brasileiros. Mesmo debaixo de chuva (o Equador não queria nem entrar em campo, alegando falta de condições), o Brasil se aproveitou das falhas do adversário na bola área. O primeiro gol foi de Evandro, de cabeça, logo aos dois minutos, após um cruzamento de Rafinha. No segundo gol, também de Evandro, aos seis minutos, parecia até um replay na descrição, pois a jogada foi idêntica: de cabeça, aproveitando um cruzamento de Rafinha. Aos 29 minutos, foi a vez de Filipe marcar o terceiro, aproveitando o rebote do goleiro equatoriano após uma jogada área. No segundo tempo, Renato fez o quarto gol logo aos 16 segundos, no primeiro ataque, chutando forte após uma rápida tabela. E o quinto gol foi de Quirino, que entrara no lugar de Diego Barcelos, e havia prometido aos companheiros no banco de que faria o seu. Mesmo com os cinco gols, o Brasil poderia ter feito mais. Teve diversas outras chances durante a partida. Agora, o Brasil tenta ficar mais perto da classificação antecipada no domingo, pois enfrenta o Paraguai, em Pereira, às 20h10 (horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Record e da ESPN Brasil)