Brasil goleia EUA no futebol de areia Com Romário em quadra por apenas alguns minutos, a seleção brasileira de futebol de areia não teve piedade e goleou os Estados Unidos 11 a 2 na estréia das equipes nas eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade. O time brasileiro deu um show na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro e mostrou que é o principal favorito ao título. Apesar de participar da eliminatória, a equipe brasileira tem vaga garantida na fase final do mundial por ser o país-sede. Jorginho foi o destaque do jogo, com 4 gols. A presença de Romário na Seleção despertou muita expectativa entre os torcedores, mas o atacante passou a maior parte do jogo no banco de reservas, onde ficou fazendo uma aplicação de gelo na coxa direita. O jogador estava preocupado com uma leve dor muscular já que nesta quarta-feira o Vasco enfrenta o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. OUTROS JOGOS - Nos outros jogos desta primeira rodada, o Canadá goleou o México por 4 a 1. A Argentina derrotou a Venezuela por 3 a 0 e o Uruguai aplicou uma goleada de 7 a 2 no Peru.