Brasil goleia no futebol de Areia Neném deu mostras hoje que vai brigar pela artilharia da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa. Sem a concorrência de Romário na estréia da seleção brasileira no Grupo A, ele marcou três gols na goleada sobre a Tailândia, por 9 a 2. Por causa da fragilidade técnica e física do visitante, o jogo foi disputado em ritmo de treino numa arena montada na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O resultado agradou ao técnico Índio. "Gostei muito da atuação contra a Tailândia. A equipe vai procurar manter o ritmo e o padrão de jogo dos últimos dois anos nesta Copa do Mundo", declarou o treinador, que conta com Romário para o confronto de terça-feira, contra a Espanha, no encerramento da primeira fase - classificam-se às quartas-de-final os dois melhores colocados de cada grupo. Os três primeiros gols do Brasil foram os mais bonitos. No primeiro, Jorginho aplicou um ?lençol? no adversário e, de coxa, deu passe para Benjamim, que deixou Júnior Negão livre para finalizar. No segundo, Jorginho e Júnior Negão trocaram passes de cabeça e Neném, bem colocado, fez também de cabeça. E, no último, Bruno deu um ?chapéu? e, sem deixar a bola cair, finalizou com precisão. Bruno ainda balançou as redes mais uma vez. Juninho, Betinho e Benjamin também marcaram. A Tailândia, apesar de suas limitações, acertou três bolas na trave e fez seus gols no terceiro tempo. Pongsak foi o autor do primeiro, quando a equipe da casa vencia por 7 a 0, e Sanea, aproveitando-se de uma falha da zaga brasileira, fez o segundo.