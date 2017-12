Brasil goleia no Mundial de Amputados O Brasil venceu nesta segunda-feira a Argentina, por 5 a 0, na abertura do Campeonato Mundial de Futebol para Amputados. A competição está sendo realizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e o time brasileiro busca o tricampeonato. Eliseu, Alexandre, Mário (2) e Maldonado foram os que marcaram na goleada sobre os tradicionais rivais. A equipe do Brasil mostrou superioridade técnica durante todo o jogo. Mesmo assim, o placar surpreendeu. "Esperava vencer, sim. Mas o resultado me surpreendeu. Achei que a partida seria difícil. Não acreditava em uma goleada", admitiu o técnico Paulo Eduardo Uchoa. Nesta terça-feira, o Brasil enfrenta a Rússia, que fez a final com o a equipe nacional nas duas últimas edições do Mundial. "Os russos são considerados nossos principais adversários e, com certeza, teremos uma partida mais complicada", analisou Uchoa. Além de Brasil, Argentina e Rússia, também participam as seleções da Inglaterra, Estados Unidos e Ucrânia. Até sexta-feira, os times jogam entre si. No sábado, serão realizadas as semifinais. No domingo, será definido o campeão. Os jogos estão sendo disputados na nova sede esportiva e social da Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef). A competição é organizada pela Associação Brasileira de Desportos para Amputados (ABDA), com o patrocínio do Ministério do Esporte e Turismo.