Brasil goleia no Mundial Sub-17 Comandada pelo atacante Caetano, que marcou três gols, a seleção brasileira deu show nesta quarta-feira no Mundial Sub-17. A equipe goleou a seleção anfitriã, Trinidad e Tobago, por 6 a 1, e terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Os donos da casa, com três derrotas, acabaram eliminados da competição. O jogo foi o mais fácil da seleção no Mundial. Na primeira rodada, o time venceu a Austrália por 1 a 0 e, na segunda, bateu a Croácia por 3 a 1. Nesta quarta-feira, desde o início do jogo, os brasileiros demonstravam superioridade, atacando bastante e criando chances de gol. O primeiro tempo terminou 4 a 0. Malzoni abriu o placar em cobrança de falta. Caetano ampliou, James, contra, fez o terceiro, e Caetano, novamente, fez o quarto. Na segunda etapa, nada mudou. A seleção brasileira continuou dominando a partida, que ficou ainda mais fácil depois dos 9 minutos, quando o adversário Haynes foi expulso. Ele fez falta violenta em Caetano e acabou recebendo cartão vermelho. O quinto gol foi marcado pelo são-paulino Caetano. Ele fez grande jogada e também contou com a sorte. O defensor adversário tentou rebater a bola, que bateu em uma de suas pernas e entrou. A vantagem e a fragilidade do adversário provocaram um relaxamento na equipe do técnico Sérgio Farias, que está no comando da seleção desde o ano passado. Trinidad e Tobago aproveitou e diminuiu o placar: 5 a 1. Mesmo assim, em nenhum momento os brasileiros foram ameaçados. No fim, Júnior aproveitou falha da defesa para fazer o sexto gol do Brasil e o último do jogo. Curiosamente, o técnico de Trinidad e Tobago é o brasileiro Renê Simões, que trabalhou na Portuguesa durante o último Campeonato Paulista. Além de dirigir a equipe principal, ele comanda as divisões inferiores da seleção.