Brasil goleia no Sul-Americano Sub-17 A seleção brasileira Sub-17 goleou o Equador por 5 a 1, nesta terça-feira, em Maracaibo (Venezuela), pelo Campeonato Sul-Americano da categoria. Kerlon marcou 3 gols, Marcelo fez um e Igor fechou o placar, enquanto Ruiz descontou para os equatorianos. Com a boa vitória, o Brasil lidera o grupo A do Sul-Americano, com 6 pontos. O Paraguai, que goleou a Bolívia por 5 a 2 também nesta terça-feira, é outro que está com 6 pontos, mas fez um jogo a mais do que os brasileiros (3 a 2). O Brasil volta a jogar na quinta-feira, contra a Venezuela.