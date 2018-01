Brasil goleia o Chile e carimba vaga Bastaram 30 minutos para que o quarteto ofensivo da seleção brasileira demonstrasse o seu poder. Kaká, Robinho, Ronaldo e Adriano comandaram a goleada por 5 a 0 sobre o Chile no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que garantiu o país na Copa da Alemanha, em 2006. Quatro dos cinco gols saíram no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Juan aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e fez de cabeça. Aos 22, saiu o mais bonito: Adriano avançou pela direita e cruzou para Kaká, que tocou para Ronaldo ajeitar para Robinho bater com o gol vazio. Cinco minutos depois, Adriano recebeu na área e bateu forte para fazer 3 a 0. Por fim, aos 29, o mesmo Adriano cabeceou após escanteio da direita. Na etapa final, o Brasil diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu ampliar com Adriano, nos acréscimos, em contra-ataque fulminante. O resultado deixou o time de Carlos Alberto Parreira com 30 pontos e ainda na vice-liderança das Eliminatórias sul-americanas, mas diminuiu para um ponto a vantagem da Argentina. O próximo compromisso do Brasil na competição será no dia 9 de outubro, em La Paz, contra a Bolívia.