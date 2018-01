Brasil goleia o Paraguai no Beira-Rio A Seleção Brasileira fez a sua parte. Goleou o Paraguai neste domingo em Porto Alegre, por 4 a 1, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e praticamente assegurou sua vaga no Mundial de 2006 na Alemanha. Com a vitória, o time brasileiro chega a 27 pontos - abre 8 de vantagem para o quarto colocado, o último a garantir a classificação - restando mais quatro partidas para o final da competição. O Brasil enfrenta a Argentina na quarta-feira, em Buenos Aires e depois pega, na seqüência, Chile, Bolívia e Venezuela. Uma vitória em qualquer destes jogos garante o Brasil na Copa independente de qualquer outro resultado. Ronaldinho Gaúcho marcou dois gols, ambos de pênalti. Zé Roberto e Robinho ampliaram o marcador. Roque Santa Cruz fez o único gol do Paraguai. Este foi a primeira vitória do Brasil sobre o Paraguai em quatro anos. Ainda neste domingo, a Seleção viaja para Buenos Aires.