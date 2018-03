Brasil goleia o Uruguai no Sub-17 O Brasil manteve suas chances de conquistar o título sul-americano sub-17 e uma das três vagas para o Mundial da categoria, em agosto, na Finlândia, ao golear o Uruguai, nesta sexta-feira, por 4 a 0, em Santa Cruz De La Sierra. O jogo foi válido pela segunda rodada do quadrangular final da competição. Evandro Roncatto, Junior (2) e Evandro fizeram os gols brasileiros. Com este resultado, o Brasil soma três pontos, contra quatro de Colômbia e Argentina, que empataram, por 2 a 2, nesta sexta-feira. O Uruguai ainda não somou ponto nesta fase. Domingo, na última rodada, o Brasil encara a Argentina, enquanto a Colômbia enfrenta o Uruguai. Para ficar com o título, a seleção brasileira precisa vencer os argentinos e torcer para que a Colômbia não derrote o Uruguai.