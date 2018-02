Brasil goleia seleção do mundo em Desafio Internacional

Um dia antes de Buru receber o prêmio de melhor jogador do mundo de beach soccer da Fifa, o Brasil goleou a seleção do mundo por 5 a 0 no Desafio Internacional realizado neste domingo, em São Paulo. Desta forma, o Brasil ampliou a sua série invicta para 59 partidas e comemorou em grande estilo os 300 jogos do veterano Júnior Negão. Em um confronto muito parelho, ambas as equipes criaram inúmeras chances, mas os goleiros se destacavam realizando defesas difíceis, em especial o brasileiro Mão. No entanto, com o decorrer do tempo o Brasil cresceu e, quando faltava um minuto para o fim da etapa inicial, conseguiu abrir o placar com um chute de direita de Daniel, após passe de Júnior Negão. A seleção brasileira ampliou no primeiro minuto da segunda etapa com o defensor Buru, que driblou dois adversários antes de finalizar de esquerda. O terceiro gol do Brasil saiu aos 6 minutos do segundo tempo com uma pancada de direita de Júnior Negão, que parou no ângulo do gol da seleção do resto do mundo. Na terceira etapa o Brasil continuou mandando no confronto e chegou ao quarto gol logo no primeiro minuto com André. Um minuto depois, Benjamin marcou o seu, com uma pancada após contra-ataque rápido da seleção brasileira. A partir de então o herói foi o goleiro mão, que realizou várias defesas complicadas para segurar a goleada brasileira.