Brasil goleia Venezuela e fica perto do Mundial sub-17 Com facilidade, a seleção brasileira sub-17 goleou nesta terça-feira a Venezuela, por 4 a 0, pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-17, que é disputa no Equador. O resultado praticamente garantiu o Brasil no Mundial da categoria, que acontecerá na Coréia do Sul, entre agosto e setembro deste ano (falta mais uma vitória). De quebra, foi a terceira vitória do Brasil na fase final, o que deixa o País na liderança isolada, com nove pontos. Os gols da goleada foram marcados por Lulinha (artilheiro da competição com 11 gols), Fábio, Bernardo e Tales. Até agora, a seleção brasileira, que busca o oitavo título no Sul-Americano, marcou dez gols na fase final e não sofreu nenhum. Mais duas partidas complementarão a rodada desta terça-feira: Argentina x Equador e Peru x Colômbia. Todos os participantes da fase final já estão garantidos nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que começam no dia 13 de julho. Na próxima rodada, que acontecerá na sexta-feira, a seleção brasileira pega a Colômbia.