Brasil herda vaga do México e Atlético-MG está na fase de grupos da Libertadores

Em reunião nesta terça-feira em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu que o Brasil herdará uma das três vagas destinadas a clubes do México na Copa Libertadores de 2017. Há duas semanas, os representantes mexicanos haviam anunciado que não disputariam a competição continental por causa da mudança do calendário feita pela entidade.

A vaga herdada dos mexicanos, no entanto, não aumenta o número de times brasileiros na Libertadores. Serão oito em 2017 - os seis melhores do Campeonato Brasileiro, o campeão da Copa do Brasil e a Chapecoense, como campeã da Copa Sul-Americana. O que muda é que agora o quarto colocado do Brasileirão está garantido diretamente na fase de grupos. Somente o quinto e o sexto jogarão as fases preliminares.

Esta medida da Conmebol favorece o Atlético Mineiro, que agora garante a sua presença direta na competição continental. Se perder a final da Copa do Brasil para o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, avança como quarto colocado do Brasileirão. Caso reverta a desvantagem para os gaúchos, avança como campeão do torneio mata-mata e dá espaço para o quinto colocado da disputa de pontos corridos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do Brasil, a Argentina foi outro país beneficiado. Os argentinos herdaram a outra vaga direta que os mexicanos tinham direito. A medida beneficiará o vencedor da Copa Argentina, que será disputada por River Plate e Rosario Central, ainda sem data para acontecer.

A Libertadores de 2017 terá uma fase "pré-prévias", em que Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela enviam um representante cada. Os seis clubes deste bolo serão sorteados em três confrontos mata-mata em que os vencedores avançam para a fase preliminar. Esta etapa terá 16 equipes, que se enfrentam em duas etapas. Na primeira, todos os times são organizados em oito confrontos eliminatórios. Quem vencer avança para um segundo mata-mata que, aí sim, classifica para a fase de grupos. O sorteio das chaves será realizado no próximo dia 21, no Paraguai.