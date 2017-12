Brasil inicia luta pelo tri na sub-17 A seleção brasileira começa nesta quinta-feira a luta pelo terceiro título mundial na categoria sub-17. A equipe treinada por Marcos Paquetá estréia contra Camarões, em Tampere, pelo Grupo C da fase de classificação. A partida começa às 20 horas locais ? 16, no horário de Brasília. Na mesma chave, jogam Portugal e Iêmen. O Brasil começou a última etapa de treinamentos no dia 21 de julho, na concentração da Granja Comary. Antes do embarque para a Finlândia, fez amistosos contra os times de juniores de Bangu (1 a 1), Olaria (5 a 1) e Friburguense (4 a 0), todos do Rio. O técnico Paquetá definiu o time para enfrentar o representante africano, no Estádio Ratina, com Bruno; Léo, João, Leonardo e Sandro; Júnior, Arouca, Jonathan e Ederson; Abuda e Roncatto. Na segunda rodada, domingo, o rival será Portugal (às 11 horas de Brasília). No dia 20, pega Iêmen (às 12h30). A décima edição do Mundial Sub-17 foi aberta nesta quarta-feira com vitória da Finlândia por 2 a 1 sobre a China pelo Grupo A. Nessa chave, México e Colômbia não passaram do empate por 0 a 0. A Argentina estreou com 2 a 0 diante da Austrália, no Grupo B, que teve ainda o empate por 1 a 1 entre a Costa Rica e a Nigéria. A primeira rodada será completada nesta quinta-feira com os dois jogos do Grupo D, com sede em Lahti: Espanha x Serra Leoa e Coréia do Sul x Estados Unidos. Os dois primeiros de cada chave vão para as quartas-de-final.