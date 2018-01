Brasil inicia reta final para Pré-Olímpico A seleção brasileira Sub-23 começa neste sábado a reta final da preparação para o Torneio Pré-Olímpico, que começa quarta-feira no Chile. A equipe desembarcou em Concepción no final da tarde desta sexta-feira e foi recebida com festa - teve até um conjunto folclórico no aeroporto. Um atraso na saída do vôo de São Paulo, por um problema no pneu da aeronave, possibilitou a chegada do atacante Dagoberto, que tinha perdido o avião em Curitiba. Neste sábado, a equipe treinará em dois períodos no campo do Huachipato. A dose será repetida domingo. Segunda-feira, o Brasil treinará apenas de tarde e na terça haverá um trabalho leve no estádio Municipal, local da partida do dia seguinte contra a Venezuela. Apesar de ser verão no Hemisfério Sul, a temperatura no Chile está longe do calor brasileiro. A máxima tem andado em torno de 20, 21 graus e à noite chega a cair para 7 ou 8. Concepción é uma cidade litorânea que fica 430 quilômetros ao sul de Santiago. O técnico Ricardo Gomes tem o time definido para a estréia. Se não houver nenhum problema nos treinos, o time entrará em campo com Gomes; Maicon, Alex, Edu Dracena e Maxwell; Paulo Almeida, Elano e Diego; Robinho, Dagoberto e Daniel Carvalho. Ricardo Gomes chegou a este time com base nas observações que fez nos treinamentos da semana passada na Granja Comary, em Teresópolis. Sua intenção inicial era escalar quatro homens no meio-de-campo e dois no ataque, com o volante Dudu Cearense no lugar de Daniel Carvalho. Mas a formação com três atacantes rendeu melhor e o convenceu a mudar de idéia. Os outros adversários do Brasil no grupo são Paraguai (dia 9), Uruguai (dia 11) e Chile (dia 15). O campeão da chave terá vaga garantida no quadrangular final - que será disputado entre os dias 21 e 25 em Valparaíso e Viña del Mar. O segundo colocado jogará uma repescagem com o terceiro do grupo B e o terceiro fará o mesmo contra o segundo da outra chave. Os dois primeiros da fase final estarão classificados para os Jogos de Atenas. "É muito mais difícil conseguir vaga na Olimpíada do que na Copa do Mundo. O torneio será muito difícil e precisaremos de muito cuidado para não ficarmos de fora", afirmou o técnico Ricardo Gomes. A equipe chegou ao Chile com 19 jogadores. O volante Fábio Rochemback jogará domingo pelo Sporting contra o Benfica, pelo Campeonato Português, e deve se apresentar segunda-feira em Concepción. O treinador teve apenas quatro dias de trabalho com o grupo completo em Teresópolis - os ?estrangeiros? não participaram dos treinos realizados entre os dias 16 e 20 - e terá outros quatro no Chile antes da estréia. Mas não reclama. "Nunca pude ficar oito dias com o grupo antes de um jogo como agora. Estou achando é bom." O plano do treinador é ficar em primeiro no grupo para ganhar um tempo de trabalho dentro da competição. Se conseguir, o Brasil jogará dia 15 contra o Chile e só voltará a campo dia 21. Se tiver de disputar a repescagem, o time jogará uma partida de vida ou morte no dia 18.