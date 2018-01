Brasil já está na Copa, diz Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira deixou, definitivamente, a modéstia de lado após da vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai neste domingo em Porto Alegre. Em entrevista coletiva no estádio Beira-Rio, o técnico afirmou que o Brasil já está classificado para a Copa, apesar de ainda precisar de uma vitória nas quatro partidas que ainda restam. E foi mais além. Disse que o jogo de quarta-feira contra a Argentina, em Buenos Aires, será um amistoso de luxo. ?A partida vai ser um amistoso de luxo. Vai valer a liderança das Eliminatórias, mas tanto Brasil quanto Argentina já estão na Copa do Mundo de 2006?, afirmou o treinador. Parreira disse que gostou muito do desempenho da Seleção. ?O Paraguai fez uma retranca fenomenal, às vezes com até 9 homens, mas a Seleção jogou com aplicação e com inteligência e isso é o que foi importante?, disse o técnico.