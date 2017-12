Brasil já estuda base alternativa a Sochi para a Copa do Mundo

A comissão técnica da seleção brasileira já estuda a possibilidade de encontrar uma segunda base na Copa do Mundo da Rússia, a ser utilizada a partir das oitavas de final. O Brasil escolheu Sochi como quartel-general, mas o sorteio dos grupos apontou que a equipe não jogará na cidade e ainda poderá ter de percorrer quase 20 mil quilômetros durante o Mundial. Um segundo local para concentração seria uma maneira de encurtar as distâncias.

Antes mesmo de saber onde jogaria, o Brasil garantiu a base estabelecida pela Fifa em Sochi, no extremo Sul do país. O que atraiu a CBF foi a infraestrutura do local. Também pesou contar com dois campos de treinamento a menos de 500 metros dos quartos dos jogadores.

O problema é que ser sorteado para o Grupo E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia, frustrou os planos da comissão técnica de jogar em Sochi. “Essa variável eu não tinha como controlar”, lamentou Tite.

Assim, se insistir em ficar na cidade por toda a Copa, saindo para jogar e voltando em seguida, a seleção poderia ser obrigada a viajar mais de 19,6 mil quilômetros, afetando o ritmo de treinos e desgastando os jogadores.

No entanto, pelas regras da Fifa, uma vez fechado o acordo com a base, como já ocorreu, o Brasil tem a obrigação de ficar nela até o final da primeira fase. Depois, estaria livre para buscar outra solução. E aí que entram os estudos para verificar a disponibilidade de outro local a partir das oitavas. Se optasse por ficar em Moscou, por exemplo, a seleção viajaria apenas 7,4 mil quilômetros até a final.

Na comissão técnica, a possibilidade de buscar uma concentração alternativa está em debate. No domingo, ao começar a montar o plano de ocupação do hotel em Sochi, Tite ficou entusiasmado com o local. Mas terá de pesar a qualidade da estadia com a exigência das viagens.

O que ainda está em consideração é se trocar de hotel na fase final será um peso a mais ou um alívio para os jogadores. Um dos cenários seria o de permanecer até o dia 27 de junho, dez dias depois de começar o Mundial e 17 dias depois de o Brasil chegar ao balneário. O outro é o de permanecer até o final em Sochi, desfrutando da infraestrutura montada à medida para a seleção.

GRAMA

Enquanto o Brasil avalia o que fazer, operários russos nos dois campos de treinamento em Sochi passaram o domingo no local para adiantar o máximo possível o trabalho. Mesmo durante a noite, um trator com suas luzes percorria o futuro gramado, preparando a terra para uma plantação de sementes que deve ocorrer ainda em dezembro.

O motivo da pressa era claro: nesta segunda-feira, o treinador Tite e o chefe da comissão técnica, Edu Gaspar, vão realizar uma visita ao local e os organizadores querem ter certeza de que terão o que mostrar.

Enquanto os operários cortavam barras de aço, cavavam e trabalhavam no gramado, crianças praticavam esportes na pista de atletismo ao redor, sob os olhares de severos treinadores.

Juntos, os dois campos estão exigindo investimentos de 2,2 milhões de euros, bancados pelo Ministério dos Esportes. Num deles, uma nova grama foi plantada e o local estava coberto por uma tela. “As sementes vieram da Bélgica”, contou à reportagem Alexander Khomenkov, dono da empresa que está preparando o local, Intersportstroy.

Ali, ele ainda planeja colocar placas ao longo do campo, para garantir a Tite uma certa privacidade para poder realizar inclusive treinos secretos. Mas, à beira do Mar Negro e aos pés de morros, o local é de fácil acesso visual a partir dos prédios e lajes nas redondezas.

Até a Copa do Mundo, porém, as instalações do estádio, que é de propriedade pública, serão usadas pelo Comitê Olímpico Russo. Entre os atletas, alguns deles que estiveram na Rio-2016, poucos sabiam que a seleção de Neymar iria tomar o local a partir de junho. Um deles era Dmitrii Ushakov, ginasta que terminou em quinto lugar no Rio. Ele admitiu ao Estado que não acompanhou nem o sorteio da Copa.

CASA

Muito menos acessível será “a casa” do Brasil em Sochi. O hotel é considerado como uma das “joias” da cidade. Conta com uma praia privativa, piscina externa aquecida, quartos de luxo e é o destino predileto de astros russos que querem privacidade ao visitar a Riviera. Num preço de tabela, cada quarto pode custar 450 euros por noite.

Edu Gaspar, coordenador da comissão técnica, ainda quer transformar salas grandes ou mesmo a suíte máster em uma ala para a recuperação dos atletas depois dos jogos ou de treinos puxados. Para isso, está negociando trazer ao hotel o equipamento necessário.

Também haverá uma ala especial para que os jogadores possam receber suas famílias e até mesmo uma brinquedoteca será montada para os filhos dos jogadores.

No hotel, os funcionários todos comentam a expectativa de receber o time brasileiro. E não faltam as funcionárias que, segundo elas mesmo, já começaram a tentar saber quais são os jogadores solteiros do grupo.

O prestígio do local, porém, vai muito além da seleção. Neste fim de semana, enquanto Tite se reunia com a gerência do local, uma equipe de filmagem usava justamente as instalações suntuosas do local para rodar um filme. Nos quartos, o luxo é complementado por uma vista privilegiada do Mar Negro, rodeado por um bosque particular.

Se a elite russa tem seu local preferido em Sochi, nem por isso o tradicional hotel retirou de seu jardim estátuas que estiveram por ali por décadas. Neles, pode-se ver uma agricultora com uma foice. Em outro, um operário com um martelo, enquanto a marca de um conhecido champanhe francês é estampada como sinal de sofisticação do local.