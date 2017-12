Brasil já sonha com a classificação O Brasil volta a campo neste sábado bem cedo (às 5 horas de Brasília) para tentar superar a seleção do Canadá e, dependendo do resultado de Camarões x Japão, garantir a classificação para as semifinais da Copa das Confederações. O time deve ser o mesmo da vitória de hoje por 2 a 0 sobre Camarões, com belos gols de Washington e Carlos Miguel. O técnico Emerson Leão vai pedir mais atenção à equipe para bloquear a conhecida jogada dos canadenses: a de cruzar bolas sobre a área. A boa atuação da equipe na estréia, contra Camarões, pode ser creditada a duas mudanças feitas por Leão no intervalo do jogo, quando trocou Vampeta e Vagner por Fábio Rochemback e Carlos Miguel. A dupla titular não vinha bem, assim como quase todo o time, com exceção do zagueiro Lúcio, vibrante o tempo todo e seguro em todas as disputas de bola com o ataque africano. Ele torceu o pé esquerdo, mas deve enfrentar o Canadá.