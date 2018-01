Brasil joga bem e vence a Nigéria: 3 a 0 Foi preciso trocar alguns ?figurões? por novatos de talento para que o Brasil conseguisse a primeira vitória da temporada. E a seleção dos estreantes Gil e Luís Fabiano teve atuação convincente na vitória por 3 a 0 sobre a Nigéria, nesta quarta-feira, no Estádio Nacional de Abuja, capital do país. Os atacantes de Corinthians e São Paulo marcaram um gol cada e Adriano, do Parma, fez o terceiro. "Só o futebol brasileiro viaja 24 horas, descansa, pega o time da Nigéria com cinco jogadores da Copa do Mundo e faz a partida que fez", disse Parreira, sem esconder o entusiasmo. Ele tem motivo para comemorar o resultado. Apesar de ter treinado o grupo uma única vez e por apenas 45 minutos, Parreira pôde ver um time aplicado, com vontade de jogar. Nada a ver com a seleção acomodada e desinteressada dos outros amistosos do ano - nos empates sem gol com China e México e na derrota por 2 a 1 para Portugal. "Foi uma vitória encorajadora e podemos pensar alto em fazer uma grande Copa das Confederações", disse. Só três titulares do time campeão do mundo de 2002 começaram jogando. Kléberson, Lúcio e Ronaldinho Gaúcho. Este teve excelente desempenho, com arrancadas, dribles bonitos e por pouco não fez belo gol, num lance em que deixou um adversário para trás, encobriu o goleiro - a bola foi interceptada por um zagueiro nigeriano. Mas o mundo do futebol já conhece Ronaldinho Gaúcho e estava curioso para saber como se sairiam Luís Fabiano, Gil e Kléber, outro debutante na seleção. Eles estiveram acima da expectativa. "Espero estrear com o pé direito", declarou Gil, no intervalo. Mas foi com o pé esquerdo que superou o goleiro Enyama, com um toque sutil. Minutos depois, Luís Fabiano usaria a cabeça para se deslocar na área e completar com perfeição cruzamento de Belletti. Outro de participação decisiva na partida foi o meia Ricardinho, que reeditou com Gil e Kléber o trio de sucesso no Corinthians em 2002. No final, Adriano aproveitou cruzamento de Kléber para fechar o placar. A estréia na Copa das Confederações será na quinta-feira, contra Camarões, em Paris. Novamente sem "os grandes craques" do Mundial. Mas, com o talento de sobra dos novatos. Ficha Técnica Nigéria ? Enyeama; Enkhiri, Udeze, Ekong (Olokwjana) e Orjinta; Okoronkwo, Utaka, Okocha e Lawal; Kanu (Nwurgu) e Ayegbeni (Obodo). Técnico ? Christian Chukwu. Brasil ? Dida; Belletti (Eduardo Costa), Juan (Fábio Luciano), Lúcio e Kléber (Gilberto); Emerson, Kléberson, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho; Gil (Adriano Souza) e Luís Fabiano (Adriano). Técnico ? Carlos Alberto Parreira. Gols ? Gil aos 33 e Luís Fabiano aos 37 minutos do primeiro tempo; Adriano aos 35 do segundo. Árbitro ? Alex Quartey (Gana). Cartão amarelo ? Ekong. Local ? Estádio Abuja, na Nigéria.