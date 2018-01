Brasil joga com a corda no pescoço Cinco dias depois de sobreviver à partida da repescagem contra a Colômbia, o Brasil volta a jogar com a corda no pescoço no Torneio Pré-Olímpico. Na noite desta sexta-feira (às 23h10, no horário de Brasília), no estádio Sausalito, o time de Ricardo Gomes precisa derrotar o Chile para chegar à rodada de domingo, quando enfrentará o Paraguai, com boas chances de conseguir uma das duas vagas para Atenas. "Temos duas finais pela frente e vamos vencer as duas. Conseguir a classificação é nossa obrigação", avisou o treinador da seleção Sub-23. Como o time não teve tempo para treinar depois da derrota para a Argentina, e também não terá no intervalo de menos de 48 horas entre a partida desta sexta e a de domingo, o trabalho de Ricardo Gomes agora resume-se a motivar os jogadores. Ele e Branco (chefe da delegação) têm conversado muito com os garotos para tentar reanimá-los e mostrar que nada está perdido. "Nosso grupo tem qualidade para conseguir a vaga, por isso cabe a mim dar confiança aos garotos. Assumo a responsabilidade por tudo o que acontecer aqui", disse Ricardo Gomes. Branco afirmou que daqui para a frente o que vai contar "é ter cabeça e coração". "Jogo decisivo se ganha nos detalhes. E é preciso estar concentrado os 90 minutos para não dar chance ao adversário", explicou o chefe da delegação, que recebeu um telefonema do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Mas, desta vez, o dirigente elogiou o time - após o empate com o Chile na primeira fase, ele tinha reclamado da "falta de empenho" dos garotos. "O presidente gostou da nossa atuação contra a Argentina e me pediu para transmitir seu apoio aos jogadores. Ele disse que continua confiando na classificação", revelou Branco. A julgar pelo que Ricardo Gomes dizia antes da repescagem, o trabalho de recuperação psicológica do time não deve estar sendo fácil. Antes da partida contra a Colômbia, quando questionado sobre a pressão de disputar uma partida eliminatória, ele disse o seguinte: "Os jogos do quadrangular não serão eliminatórios, mas quem perder na primeira rodada estará moralmente eliminado". Agora, ele tem a responsabilidade de convencer seus jogadores de que não estão "moralmente eliminados". Ricardo Gomes não confirmou a escalação, mas garante que não tem nenhuma dúvida de ordem tática ou técnica. Sua preocupação é com a condição física e com o estado de espírito dos jogadores. Se depois da revisão médica da tarde desta sexta-feira, todos estiverem em boas condições, ele manterá o time que começou jogando contra a Argentina. "A tendência é repetir a formação, mas preciso esperar até amanhã (hoje) à tarde para saber se todos conseguiram se recuperar do desgaste da partida de quarta. Não posso colocar num jogo decisivo quem não estiver com 100% de suas condições", justificou Ricardo Gomes. O técnico do Brasil acredita que o Chile também entrará em campo pressionado, já que na primeira rodada perdeu para o Paraguai. "Os dois times só podem pensar na vitória, por isso a tensão estará dividida", avaliou.