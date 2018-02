Brasil joga ´esperança olímpica´ diante do Paraguai no sub-20 Com apenas cinco pontos, a seleção brasileira sub-20 precisa da vitória nesta quinta-feira, diante do Paraguai, em Assunção, para continuar na briga por uma das duas vagas à Olimpíada de 2008. O jogo é válido pela penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano. O zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Carlinhos, expulsos diante do Chile, ainda precisam cumprir mais um jogo de suspensão e não poderão ser utilizados. Leandro Lima, que recebeu o segundo amarelo contra o Uruguai, é outro que desfalca a equipe. Ele será substituído por Tchô. Em contrapartida, o técnico Nélson Rodrigues terá os retornos do meia William e do atacante Luiz Adriano, que pode formar a dupla titular ao lado de Alexandre Pato, vice-artilheiro do Sul-Americano, com cinco gols. Os atacantes jogam juntos no Internacional. "Sem dúvida teremos mais mobilidade nesta partida", garantiu o treinador. "De todos os retornos, o destaque especial vai para William, que é o mais eficiente do elenco para armar as jogadas. Apesar de todos os problemas, tenho certeza de que vamos nos classificar para a China." Caso conquiste a vitória, o Brasil já garantirá uma das quatro vagas para o Mundial da categoria, uma vez que não poderá mais ser alcançado pelos paraguaios, que estão enfrentando problemas com a torcida local, insatisfeita com o trabalho do técnico Ernesto Mastrángelo. No complemento da rodada, a Argentina, que possui os mesmos cinco pontos que os brasileiros, estará enfrentando a lanterna Colômbia, que perdeu todos os três jogos disputados. Já o Uruguai, líder do hexagonal, pegará a seleção chilena, surpresa da competição. Ficha técnica Brasil x Paraguai Brasil - Cassio; Fagner, David, Eliezio, Amaral; Roberto, Lucas, Tchô, William; Edgar e Alexandre Pato. Técnico: Nelson Rodrigues. Paraguai - Roberto Fernández; Jorge Escobar, Pablo Aguilar, Nery Bareiro, Richard Salinas; Luis Cáceres, Osmar Molinas, Jorge González, Pablo Velázquez; Cristian Bogado e Edgar Benítez. Técnico: Ernesto Mastrángelo. Árbitro - Roberto Silvera (URU). Local - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). Horário - 23 horas. TV - ESPN Brasil e Band.