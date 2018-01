Brasil joga mal e só empata na Sub-23 Vá lá que se trate de início de trabalho ? com o foco fechado nos Jogos Olímpicos de 2004. Mas a seleção sub-23, formada por jogadores titulares nos times principais de seus clubes de origem, bem que poderia caprichar um pouco mais no torneio no Catar. A equipe dirigida por Ricardo Gomes decepcionou, nesta segunda-feira, ao empatar com o Egito, por 1 a 1, em sua terceira apresentação no Oriente Médio. O resultado deixou o Brasil em segundo lugar no Grupo B, com 5 pontos, e com a obrigação de bater a China, nesta quarta-feira. Além disso, para chegar à final, precisa torcer por derrota dos egípcios (7) no duelo com a República Checa (1). O treinador brasileiro apostou na formação dos jogos anteriores, para acelerar o entrosamento. A única modificação em relação ao time que empatou com a Noruega (1 a 1) e bateu os checos (2 a 0) foi a entrada de Fabinho, na lateral-esquerda, no lugar de Michel, suspenso. Não adiantou muito, porque aos cinco minutos o Egito ficou em vantagem, com o gol de Abdellah, que aproveitou brecha na defesa e chutou forte, de fora da área. O Brasil demorou a despertar e passou quase todo o primeiro tempo perdido ? e os jogadores tentavam resolver na base de jogadas individuais. Mesmo sem pegada na defesa e com meio-campo confuso, ainda surgiram duas chances para o empate. A melhor delas, aos 17 minutos, quando Kaká bateu em cima do goleiro Sobhi e Robert, livre, pegou o rebote e mandou para fora. Ricardo Gomes colocou o atacante Adriano, na esquerda, para forçar o ritmo no segundo tempo, e a equipe melhorou. A movimentação passou a ser mais intensa, Kaká apareceu mais e mesmo assim o gol não saía. Léo Lima arriscou duas vezes, com perigo, a seleção acuou os egípcios na defesa. A compensação veio apenas aos 24 minutos, com o gol de empate, marcado por Nenê, que havia entrado pouco antes. Embora mais empolgado, o Brasil se enrolou em suas limitações e em uma boa marcação dos rivais. A esperança fica por conta dos checos ? que nesta segunda-feira empataram com a Noruega por 1 a 1 ? baterem os egípcios, atuais campeões do torneio. No Grupo A, estão previstos para esta terça-feira Suíça x Tailândia e Japão x Catar.