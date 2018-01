Brasil joga mal, perde e é vaiado O técnico Carlos Alberto Parreira tem alegado que a Copa das Confederações é laboratório para a disputa das Eliminatórias para 2006. Se as observações para definir o elenco dependessem da estréia desta quinta-feira, o treinador provavelmente chegaria à conclusão de que os jogadores que entraran no gramado do Estádio de Saint-Dennis deveriam voltar para casa. O time pentacampeão do mundo mostrou futebol indigente, medíocre, sonolento e recebeu como castigo a derrota por 1 a 0 para Camarões, em golaço marcado por Eto?o. A nova sessão tortura está marcada para sábado contra os Estados Unidos, em Lyon. O Brasil voltou a ser atemorizado pelos mesmos ?fantasmas? que o paralisaram, cinco anos atrás, na final contra a França. A equipe entrou em campo, mas não jogou, exatamente como nos 3 a 0 de 12 de julho de 1998. Parreira optou por manter a formação que bateu a Nigéria por 3 a 0, na semana passada, na esperança de acelerar o entrosamento. Mas se deu mal, porque em toda fase inicial houve apenas duas jogadas que provocaram algum sobressalto na defesa africana. A primeira foi aos 18 minutos, quando Adriano chutou, depois de confusão na área, mas Kameni defendeu. A segunda aos 46, com boa arrancada de Ronaldinho Gaúcho na intermediária de Camarões e com conclusão fraca. A bola resvalou nos dedos do goleiro, e o juiz deu bola fora. A presença ofensiva do Brasil se resumiu a esses lances, além de algumas descidas de Belletti pela direita. Camarões não fez muito mais do que isso ? houve uma cabeçada que Dida defendeu ? e na verdade deixou clara sua opção por esquema defensivo mais forte. Em nenhum momento teve a pretensão de jogar solto, para a frente, como em outros tempos. O primeiro tempo foi monótono, porém o segundo se revelou insuportável. O treinador campeão do mundo em 94 viu impassível a equipe tropeçar em erros e enroscar-se na falta de criatividade. O ?melhor lado esquerdo do mundo?, com Ricardinho, Gil e Kléber evaporou, enquanto Kléberson e Émerson não conseguiam ligar defesa e ataque com qualidade. Adriano ficou perdido à frente. Ronaldinho, exceto em uma ou outra ação individual, parecia entorpecido com especulações da imprensa francesa de que pode ir para o Real Madrid, se o português Figo for negociado. A defesa quase não foi incomododa, porque o ataque de Camarões também não chutou a gol. Parreira só mexeu duas vezes, ao colocar Ilan e Adriano nos lugares de Adriano (Parma) e Kléberson, respectivamente. Alex, destaque do Cruzeiro, ficou no banco. A indolência nacional recebeu punição aos 37 minutos. Dida bateu tira de meta, a zaga africana rebateu e mandou para Eto?o. Lúcio tentou proteger, com jogo de corpo, errou o tempo da bola ? como havia ocorrido no gol da Inglaterra, na Copa ? e o centroavante bateu forte, de longe, sem chance para o goleiro brasileiro. A torcida francesa ensaiava algumas vaias, já no primeiro tempo. Depois disso, debandou para o lado de Camarões e arriscou um tímido ?olé?. O Brasil procurou sair da desvantagem com mobilidade paquidérmica e só chutou pela primeira vez a gol aos 46 minutos, com Belletti. Uma avareza que justificou a derrota. COPA DAS CONFEDERAÇÕES classificação resultados calendário