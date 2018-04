Brasil joga onde Hitler viu Owens vencer Para a final da Copa do Mundo de 2006, os alemães fizeram uma clara opção pela história. Em vez de construir um estádio moderno, como o de Yokohama, para a final de 2002, e o Stade de France, em 1998, o Comitê Organizador da Copa/2006 preferiu reformar o mítico Estádio Olímpico de Berlim, onde hoje será o amistoso de Brasil e Alemanha. O "Olympiastadion" foi construído para a Olimpíada de Berlim/36, a 11ª edição. Adolf Hitler já estava no poder na Alemanha e queria utilizar as competições como propaganda da superioridade ariana. As obras duraram dois anos, no mesmo local do antigo Estádio Germânico. O projeto era do arquiteto alemão Werner March, um dos preferidos de Hitler - e filho de Otto March (o autor do projeto do antigo estádio). Foi do camarote do Estádio Olímpico que Hitler assistiu ao fenômeno norte-americano (e negro) Jesse Owens conquistar quatro medalhas de ouro nas provas de atletismo, "contrariando" os princípios da ideologia nazista. Hitler deixou o local - Em 1936, a Europa já respirava um clima bélico e a Segunda Guerra Mundial era iminente. Durante o conflito mundial, Berlim foi duramente castigada pelos bombardeios das forças aliadas. Mesmo assim, o Olympiastadion foi uma das poucas construções que permaneceram em pé, com poucos danos. Berlim foi reconstruída a partir de 1945. O estádio, apenas reformado. Mas nada que se compare à reforma feita agora para a Copa do Mundo/2006. Desta vez, o estádio foi totalmente reformulado e remodernizado, obedecendo aos novos padrões Fifa. A capacidade aumentou. Eram 55 mil lugares. Em 2006, serão 76 mil, sentados, todos cobertos. A reforma que começou em setembro de 2000 custou 242 milhões, a maior parte vinda do governo alemão ( 196 milhões). O restante, 46 milhões, foi emprestado para a empresa que controla a administração do estádio. Em uma primeira fase, foram demolidas as cadeiras inferiores e reconstruído o setor, melhorando a visão do campo. Em seguida, reformaram-se as cadeiras superiores e foram reconstruíram os camarotes VIPs e executivos. O gramado foi trocado em 2002. O teto transparente começou a ser instalado em maio do mesmo ano e todo o sistema de iluminação foi trocado. O estádio ganhou um setor de serviços - como lojas de souvenirs, lanchonetes e restaurantes -, a área de estacionamento foi ampliada e o aparato de segurança, todo modernizado. Com a proximidade da Copa do Mundo, o local virou atração turística. É cada vez maior o número de interessados em visitar as novas instalações do estádio que irá sediar a final da Copa do Mundo. Diariamente há visitas monitoradas pelo estádio, que começam às 10h. Atualmente, o Hertha Berlim manda seus jogos do Campeonato Alemão no local. A Federação Alemã de Futebol também inscreveu Berlim para sediar a final da Copa dos Campeões/2005. Além do futebol, o estádio pode abrigar competições de atletismo, concertos de música e eventos político-religiosos. Ao entrar no estádio hoje, os jogadores brasileiros já poderão começar a sonhar em retornar daqui a dois anos, mais precisamente em 9 de julho de 2006, para disputar a final da Copa. Para os alemães, o sonho é mais complicado: além de chegar à final, ainda vão querer enfrentar aqueles que tiraram sua chnce de título em 2002: os brasileiros.