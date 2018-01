Brasil joga para o gasto e vence O Brasil manteve o ritmo das partidas anteriores e venceu a Colômbia nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Campeonato Sul-Americano Sub-17, que está sendo realizado na Venezuela. A Colômbia saiu na frente com um gol de Winston Girón, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa do jogo em Maracaibo, a seleção brasileira fez o seu primeiro com Kerlon. Alvaro León fez um gol contra e Roberto fechou o placar aos 35 minutos. Agora, Brasil e Uruguai dividem a liderança com três pontos.