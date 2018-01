Brasil joga por vaga no Mundial Sub-20 O Brasil entra em campo neste domingo com a missão de vencer a equipe da Colômbia, dona da casa, no Sul-Americano Sub-20 e garantir assim sua participação no Mundial de julho, na Holanda. Os anfitriões, que venceram o Uruguai por 3 a 1, têm também o artilheiro do campeonato, o atacante Hugo "Rodagol" Rodallega, com 8 gols. Ele foi poupado pelo técnico Eduardo Lara contra os uruguaios e vai jogar contra o Brasil. Os brasileiros ficam com a vaga na Holanda com uma vitória, que garantiria pelo menos o quarto lugar no campeonato. Respeito - O treinador René Weber elogiou todo o time colombiano e disse que não vai fazer marcação especial sobre Rodallega. "Não podemos mudar nosso estilo de jogo. Ele é um grande jogador, mas a Colômbia é um grande time".