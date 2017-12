Brasil jogará com Chile na Copa América O sorteio dos grupos para a Copa América será realizado dia 8 de março, mas o Brasil já conhece um dos três adversários que terá na primeira fase da competição que será disputada entre 6 e 25 de julho no Peru: o Chile. A informação foi dada por Nicolás Leoz, presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). O dirigente disse que está definido que o Chile ficará na chave do Brasil, o Equador na da Argentina e a Bolívia na do Peru. As outras seis seleções participantes serão distribuídas nos grupos por sorteio. Na primeira rodada do sorteio, entrarão Colômbia, Paraguai e Uruguai. Na segunda, estarão Costa Rica, México e Venezuela. O Brasil será cabeça-de-chave na sede de Arequipa, cidade que fica 2.300 metros acima do nível do mar. A Argentina jogará em Chiclayo e o Peru, em Lima. A Conmebol definirá dia 7 quais serão as outras cidades que receberão jogos. É certo que a disputa do terceiro lugar será em Cusco, a 3.300 metros de altitude. Trujillo, Tacna e Piura são as outras candidatas. A decisão de "escolher" por antecedência os grupos de Chile e Equador obedece a critérios geográficos e econômicos. Arequipa fica no sul do país, perto da fronteira com o Chile, e Chiclayo está no norte, perto do Equador. É muito provável que Tacna também receba uma partida do Chile, porque fica exatamente na fronteira com o país. O Comitê Organizador defende a realização de rodadas "simples", com um jogo em cada estádio, mas a Conmebol não abre mão das rodadas duplas para garantir um público melhor em confrontos que não envolvam Peru, Brasil e Argentina.