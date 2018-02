Brasil lança logo oficial da campanha pela Copa 2014 O Brasil não está na Europa apenas para disputar amistosos. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou o logo e a camisa oficial da campanha para o País receber a Copa do Mundo de 2014. O anuncio foi feito na Europa (Estocolmo, na Suécia), justamente para "coletar" alguns apoios. Os jogadores que participaram da vitória sobre o Chile, por 4 a 0, foram os escolhidos para desfilar com a camisa da campanha, além do técnico Dunga. "Por tudo o que o futebol brasileiro representa no mundo, o País merece ter mais uma Copa [a primeira foi em 1950]", contou o treinador. O Brasil disputa com a Colômbia o direito de sediar o Mundial de 2014. O anunciou do país sede deve ser feito no final deste ano, pela Fifa. Antes, os candidatos terão de enviar uma série de requisitos e "provar" que têm capacidade para organizar a competição. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está no Brasil para se encontrar os governadores de Santa Catarina (Luís Henrique da Silveira), Rio Grande do Sul (Yeda Crusius) e São Paulo (José Serra), em busca de apoio e prováveis sedes para o Mundial. Na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta Gana no último amistoso na Suécia.