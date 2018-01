Brasil lança talentos no Sul-Americano A seleção brasileira sub-20, composta por jogadores que podem em breve brilhar na principal, estréia neste sábado, às 18 horas, com trasmissão pelo SBT, no Campeonato Sul-Americano da categoria, enfrentando o Peru, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Entre as jovens promessas do futebol nacional, que disputaram o último Campeonato Brasileiro, vão estar em campo o atacante Dagoberto, do Atlético-PR, e o meia Carlos Alberto, do Fluminense. Outros ainda desconhecidos do público representarão o País na competição, que classificará os três melhores para o Mundial nos Emirados Árabes, a partir de 25 de março. O técnico Valinhos gostaria de contar com o meia Diego e o atacante Robinho, do Santos, mas os jogadores se recuperam de contusões e não foram liberados pela diretoria santista. Além disso, o técnico Leão fez um pedido aos dirigentes: que eles só liberem seus comandados para as seleções olímpica e principal. Ainda assim, a sub-20 conseguiu ficar com o atacante William, campeão brasileiro de 2002. Para o substituir os dois jogadores, Valinhos convocou o meia Cleiton Xavier, do Internacional-RS, e o atacante Jussiê, que atuou no Brasileiro pelo Cruzeiro, mas foi dispensado por Vanderlei Luxemburgo. Apesar das ausências de Diego e Robinho, o treinador confia no elenco que tem à disposição e acredita em mais uma conquista da competição. "Temos outros jogadores que podem se destacar. Tenho grande confiança no Dagoberto", disse Valinhos. O atleta não era titular do Atlético-PR no Brasileiro, mas sempre que entrava no decorrer das partidas agradava. Ele, inclusive, protagonizou um lance raro no futebol. No jogo contra o Fluminense, logo que entrou e tocou na bola pela primeira vez, marcou um gol para sua equipe. Além de Dagoberto, outros jogadores podem se destacar no Sul-Americano. Os meia Felipe Mello, do Flamengo, e Carlos Alberto, do Fluminense, serão titulares. A seleção é a atual campeã da competição - venceu a Argentina na final, em 2001, no Equador - e tem o maior número de títulos: oito, seguido do Uruguai, com sete. A preparação da seleção foi realizada na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, entre os dias nove e 1° de janeiro. O Brasil está no grupo A ao lado de Peru, Bolívia, Equador e Uruguai. O grupo B é composto de Paraguai, Venezuela, Chile, Colômbia e Argentina. Os três melhores de cada um se classificam para a segunda fase e a final será disputada no dia 28 deste mês. Brasil - Jefferson, Daniel, Alcides, André Bahia e Jean; Dudu, Felipe Mello, Elton e Carlos Alberto; Dagoberto e Daniel Carvalho. Técnico - Valinhos.