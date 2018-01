Brasil lidera e Argentina despenca no ranking da Fifa Apesar de perder 5 pontos, o Brasil continua tranqüilo na liderança do novo ranking de seleções da Fifa, anunciado nesta quarta-feira. O destaque ficou por conta da Argentina, que despencou quatro posições e caiu para o oitavo lugar, ao lado de Portugal, que subiu dois. O Brasil lidera com 830 pontos, seguido pela República Checa, com 779. Outra novidade do ranking ficou por conta dos Estados Unidos, que subiram uma posição e alcançaram o quarto lugar. A Alemanha, que organizará a Copa do Mundo deste ano, é apenas a 19ª colocada. O próximo ranking, o último antes do Mundial, será anunciado no dia 17 de maio. Veja a classificação dos 20 primeiros mais os países que disputarão o Mundial da Alemanha: 1.º Brasil - 830 pontos 2.º República Checa - 779 3.º Holanda - 774 4.º Estados Unidos - 760 5.º Espanha - 759 6.º México - 758 7.º França - 754 8.º Portugal - 753 8.º Argentina - 753 10.º Inglaterra - 744 11.º Dinamarca - 738 12.º Nigéria - 737 13.º Turquia - 733 14.º Itália - 731 15.º Camarões - 723 16.º Suécia - 717 17.º Japão - 709 18.º Egito - 708 19.º Grécia - 699 19.º Alemanha - 699 21.º Tunísia - 694 22.º Irã - 692 24.º Croácia - 690 26.º Costa Rica - 686 28.º Polônia - 682 30.º Coréia do Sul - 678 32.º Costa do Marfim - 668 33.º Paraguai - 657 34.º Arábia Saudita - 655 35.º Suíça - 651 39.º Equador - 636 41.º Ucrânia - 616 44.º Austrália - 614 46.º Sérvia e Montenegro - 612 47.º Trinidad & Tobago - 607 50.º Gana - 602 58.º Angola - 578 59.º Togo - 574