Brasil lidera o ranking da Fifa A Alemanha, vice-campeã mundial, perdeu uma posição no ranking da Fifa, divulgado hoje, na Suíça, e, agora, ocupa o 5.º lugar. Os argentinos, com 768 pontos, ultrapassaram os alemães, que têm 762. O Brasil segue tranqüilo na ponta, com 852. A França se mantém na 2.ª colocação, mas, após a derrota para a República Checa, se vê ameaçada pela Espanha, que tem só 1 ponto a menos. O fator decisivo para a queda da seleção do goleiro Oliver Kahn foi a derrota para a Espanha, em amistoso realizado na semana passada. A Argentina também foi derrotada - 1 a 0 para a Holanda -, mas ganhou pontos porque havia obtido, anteriormente, três vitórias consecutivas, contra El Salvador, México e Estados Unidos. A Turquia, que terminou a Copa do Mundo na 3.ª posição e será um dos adversários do Brasil na Copa das Confederações, aparece em 7.º lugar, com 735 pontos. Os sul-coreanos, que ficaram na 4.ª posição no Mundial em que foram sede, ao lado do Japão, estão em 20.º, com 668. A seleção do técnico Carlos Alberto Parreira dificilmente perderá a liderança em 2003, pois a vantagem sobre os rivais é muito grande. Só deixará escapar a ponta caso dê vexame na Copa das Confederações, a ser disputada em junho, na França, fracasse nos amistosos e ainda inicie mal as eliminatórias sul-americanas, que terão início no segundo semestre. E, ainda assim, seus concorrentes mais próximos terão de conseguir bons resultados. Portugal, de Luiz Felipe Scolari, que estreou no comando da seleção com derrota para a Itália por 1 a 0, continua no 11.º posto, com 707 pontos. Entre os que não participaram da Copa de 2002, a Holanda é a melhor classificada (6.º lugar). Veja as 20 melhores seleções de futebol do mundo, segundo o ranking da Fifa. O número entre parênteses indica a posição da seleção no levantamento anterior: 1. (1) Brasil 852 pontos 2. (2) França 784 3. (3) Espanha 783 4. (5) Argentina 768 5. (4) Alemanha 762 6. (6) Holanda 754 7. (7) Turquia 735 8. (8) Inglaterra 731 9. (9) México 729 10. (10) Estados Unidos 721 11. (12) Dinamarca 707 (11) Portugal 707 13. (13) Itália 702 14. (14) Irlanda 697 15. (15) República Checa 686 16. (16) Bélgica 684 17. (17) Camarões 684 18. (18) Paraguai 676 19. (19) Servia-Montenegro* 674 20. (20) Coréia do Sul 668 * Até o ranking anterior era chamada de Iugoslávia.