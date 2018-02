Brasil lidera o ranking da Fifa A vitória do Brasil sobre a Argentina na semana passada não apenas ajudou a seleção a se colocar no topo da classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, mas também garantiu a liderança brasileira no ranking da Fifa. Assim, o País acumula 842 pontos na lista. Em segundo lugar no ranking está a França, com 812 pontos, seguida pelos espanhóis, que têm 785. Já o México subiu dois postos e ocupa hoje o quarto lugar na classificação das melhores seleções do mundo. Os argentinos, que são vice-líderes nas Eliminatórias, aparecem apenas na quinta colocação e com uma diferença de mais de cem pontos em relação ao Brasil. Os argentinos ainda estão empatados com Holanda e Turquia. Em oitavo lugar aparece a seleção da Alemanha, com 726 pontos, seguida pelos Estados Unidos, com dois pontos a menos, e pela Itália, com 723. Os resultados positivos nas Eliminatórias também garantiram uma subida do Chile no ranking da Fifa. Os chilenos, que ocupam o terceiro lugar na competição sul-americana, ganharam doze postos desde o mês passado e agora são a 65ª melhor seleção. Eurocopa - Apesar de manter uma liderança confortável em relação à França, o Brasil poderá ver sua diferença de pontos ser reduzida se a seleção liderada por Zinedine Zidane tiver um bom desempenho na Euro-2004, que começa neste fim de semana, em Portugal. Essa diferença, que hoje é de 30 pontos, poderia ser drasticamente reduzida se os franceses saírem campeões da competição e se a seleção brasileira não apresentar bons resultados na Copa América.