Brasil lidera o ranking da Fifa O Brasil está mais uma vez no topo do ranking da Fifa, agora seguido pela República Tcheca, que tomou o lugar da Holanda. A Argentina continua sendo quarta e a França em quinto. A Espanha subiu duas posições e agora ocupa o sexto lugar. O México caiu um degrau e foi para sétimo. A próxima classificação da Fifa será publicada em 19 de dezembro. Vejas os 10 melhores do ranking da Fifa: .1. Brasil 841 pontos .2. República Tcheca 796 .3. Holanda 791 .4. Argentina 774 .5. França 772 .6. Espanha 771 .7. México 768 .8. Estados Unidos 766 .9. Inglaterra 757 10. Portugal 754.