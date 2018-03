Brasil mantém a ponta no ranking da Fifa A seleção brasileira de futebol se manteve na liderança do ranking da Fifa, segundo a lista divulgada pela entidade nesta quarta-feira. O time do Brasil acumula 842 pontos, contra 826 da França - a segunda colocada. Da lista das 10 melhores seleções do mundo, algumas surpresas. A Alemanha é apenas a 10ª colocada e a Itália caiu para o 11º lugar. De acordo com a Fifa, a Espanha é a terceira colocada (791) e a Holanda aparece em quarto, com 747 pontos. Veja a lista das 10 melhores seleções do mundo, segundo a Fifa 1. Brasil 842 pontos 2. França 826 3. Espanha 791 4. Holanda 747 5. México 740 6. Argentina 735 Inglaterra 735 R.Checa 735 9. Turquia 733 10. Alemanha 729