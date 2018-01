Brasil mantém com folga liderança no ranking da Fifa O Brasil segue como líder no ranking da Fifa. Com 835 pontos, a seleção está a 46 pontos do segundo lugar, a República Checa. A terceira colocada é a Holanda, com 877 pontos, um a menos que os checos. A disputa entre os demais países, porém, é intensa: apenas dez pontos separam o quarto do décimo colocado na classificação. Para a Fifa, isso demonstra que a Copa do Mundo da Alemanha tem tudo para ser equilibrada. Segundo a entidade, nunca a diferença entre os países no ranking foi tão pequena. Na quarta colocação está a Argentina com 765 pontos, apesar de sua derrota contra a Croácia. Já na décima colocação está Portugal de Luis Felipe Scolari, com 755 pontos. Outro destaque do ranking publicado mensalmente é a posição ocupada pelos Estados Unidos. Pela classificação, o time norte-americano é o quinto do mundo, sua melhor posição na história. Os Estados Unidos ainda superam o México, que caiu um posto e ocupa a sétima posição. Quem também foi penalizada por derrotas foi a França, que há duas semanas perdeu em casa para a Eslováquia em um jogo amistoso. Os franceses ocupam apenas a 8ª posição. O próximo ranking será publicado no dia 19 de abril. Mas a partir de julho, a Fifa promete mudanças radicais na forma de estabelecer os pontos de cada país no ranking. Confira a classificação dos vinte primeiros colocados mais os países que estarão na Copa do Mundo da Alemanha: 1.º Brasil - 835 pontos 2.º República Tcheca - 789 3.º Holanda - 788 4.º Argentina - 765 5.º Estados Unidos - 764 6.º Espanha - 763 7.º México - 762 8.º França - 760 9.º Inglaterra - 756 10.º Portugal - 755 11.º Turquia - 743 12.º Nigéria - 738 12.º Itália - 738 14.º Dinamarca - 736 15.º Camarões - 726 16.º Suécia - 725 17.º Egito - 714 18.º Japão - 712 19.º Irã - 705 19.º Croácia - 705 22.º Alemanha - 700 24.º Tunísia - 698 25.º Costa Rica - 694 26.º Polônia - 691 31.º Coréia do Sul - 683 32.º Costa do Marfim - 671 33.º Paraguai - 666 34.º Arábia Saudita - 660 35.º Suíça - 657 38.º Equador - 644 42.º Ucrânia - 624 44.º Austrália - 621 46.º Sérvia & Montenegro - 616 49.º Trinidad & Tobago - 607 50.º Gana - 605 58.º Togo - 580 60.º Angola - 577