Brasil mantém folgada liderança no ranking da Fifa O Brasil manteve com tranqüilidade a liderança do novo ranking de seleções da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. A seleção está com 837 pontos, 44 a mais do que a República Checa, segunda colocada. Somente uma alteração aconteceu entre as dez primeiras posições. A França subiu para o 5.º lugar, ultrapassando a Espanha, que ficou em 6.º. As seleções que participaram da Copa das Nações Africanas foram as que mais evoluíram. O Egito, campeão, subiu para o 17.º lugar, com 714 pontos. Já a seleção de Guiné foi a que mais ganhou posições (21), ficando na 56ª colocação. O próximo ranking da Fifa será publicado em 15 de março. Veja os 20 primeiros colocados e posição dos países classificados para a Copa: 1.º Brasil - 837 pontos 2.º República Checa - 793 3.º Holanda - 791 4.º Argentina - 769 5.º França - 766 6.º Espanha - 765 7.º México - 765 8.º Estados Unidos - 765 9.º Inglaterra - 758 10.º Portugal - 756 11.º Turquia - 746 12.º Nigéria - 738 13.º Itália - 738 14.º Dinamarca - 735 15.º Suécia - 729 16.º Camarões - 727 17.º Egito - 714 18.º Japão - 712 19.º Grécia - 706 20.º Alemanha - 706 22.º Irã - 702 23.º Tunísia - 701 24.º Croácia - 701 25.º Costa Rica - 700 26.º Polônia - 697 31.º Coréia do Sul - 679 32.º Costa de Marfim - 674 33.º Paraguai - 669 35.º Arábia Saudita - 661 37.º Suíça - 653 38.º Equador - 650 41.º Ucrânia - 627 47.º Sérvia & Montenegro - 611 48.º Gana - 609 49.º Austrália - 609 51.º Trinidad & Tobago - 607 59.º Togo - 583 60.º Angola - 582