Brasil mantém liderança da Fifa O Brasil se mantém na liderança do ranking da Fifa. Segundo a classificação publicada nesta quarta-feira, a seleção conta com 839 pontos depois da vitória contra o Chile pelas Eliminatórias para o Mundial de 2006 e do empate contra o Sevilha em um amistoso. Pela primeira vez em dez anos, o ranking traz a Holanda na segunda colocação, com 785 pontos graças a seus resultados positivos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Os holandeses roubaram o lugar da Argentina que, com 778 pontos e tendo perdido para o Paraguai na última rodada das Eliminatórias sul-americanas, caiu para o terceiro posto. A República Tcheca aparece na quarta posição, seguida pelo México. A França também se recupera no ranking depois de sofrer uma brusca queda nos últimos meses para a nona colocação. Com a volta de Zinedine Zidane à equipe, os franceses não apenas reconquistaram a confiança mas também passaram a ocupar a 6ª posição no ranking, com 770 pontos depois de vencer a Irlanda pelas eliminatórias européias no campo adversário. Na sétima colocação está a seleção dos Estados Unidos, seguidos pela Espanha e Portugal. Pela primeira vez em nove anos, a Suécia passa a integrar a lista das dez principais seleções do mundo. Os suecos passaram da 15ª para a 10ª posição em apenas um mês. O próximo ranking será divulgado no dia 19 de outubro. Ranking da Fifa: 1 Brasil 839 pontos 2 Holanda 785 3 Argentina 778 4 Rep Tcheca 777 5 México 771 6 França 770 7 EUA 768 8 Espanha 750 9 Portugal 743 10 Suécia 740 Fonte: Fifa