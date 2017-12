Brasil mantém liderança do ranking A seleção brasileira manteve a liderança do ranking da Fifa, segundo a lista divulgada nesta quarta-feira. O time brasileiro - que lidera as eliminatórias da Copa do Mundo aparece em primeiro lugar com 847 pontos. A França se manteve na segunda posição, com 802 e a Argentina é o terceiro, com 784. Veja a relação dos 20 primeiros do ranking. Entre parênteses, a posição da seleção no levantamento anterior. 1. (1) Brasil 847 2. (2) França 802 3. (3) Argentina 784 4. (4) Espanha 775 5. (6) Rep. Checa 768 6. (5) Holanda 758 7. (7) Inglaterra 752 8= (10) México 743 8= (8=) Portugal 743 10. (8=) Itália 736 11. (11) Estados Unidos 728 12. (12) Turquia 721 13. (15) Dinamarca 715 14. (14) Irlanda 713 15. (22) Suécia 710 16. (13) Alemanha 706 17= (16) Grécia 703 17= (19) Japão 703 19. (17) Uruguai 699 20. (20) Irã 698