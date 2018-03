Brasil mantém liderança do ranking da Fifa O título de vice-campeão na Copa de Ouro, disputada na semana passada no México e Estados Unidos, garantiu o Brasil na primeira colocação do ranking da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. A posição da seleção, conquistada ao final da Copa do Mundo de 2002, estava sendo ameaçada pela França, que havia conquistado a Copa das Confederações neste ano e que poderia já aparecer na classificação em primeiro lugar neste mês. No ranking divulgado nesta quarta-feira hoje em Zurique, o Brasil aparece com 848 pontos, contra 824 da França. Em terceiro lugar está a Espanha, com 755 pontos. Uma das novidades da classificação é a nova posição ocupada pelo México, vencedor da Copa de Ouro e que conseguiu, com isso, passar do 11º lugar para a quinta posição. Já os argentinos não param de despencar na classificação. Ocupam apenas a sexta posição, com mais de cem pontos de diferença do Brasil e apenas oito à frente da Turquia. Outras surpresas da tabela é a posição dos Estados Unidos, à frente dos ingleses. Já os italianos amargam a 14a posição, superados por Camarões. Outra constatação da Fifa: não existe um só time da Oceania entre os 50 primeiros lugares do ranking. Nesse grupo de seleções, os europeus contam com 27 representantes e os africanos já contam com mais times entre os 50 primeiros colocados que a América do Sul. O próximo ranking será divulgado no final de agosto. Confira os dez primeiros colocados: 1. Brasil 848 2. França 824 3. Espanha 755 4. Holanda 750 5. México 749 6. Argentina 746 7. Turquia 738 8. Alemanha 736 9. EUA 731 10. Inglaterra 726