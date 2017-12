Brasil mantém liderança do ranking da Fifa O Brasil se mantém na liderança do ranking da Fifa. Com 846 pontos, a seleção aparece em primeiro lugar na classificação e lidera o ranking desde a conquista da Copa do Mundo, em 2002. O Brasil vem seguido pela França, com 828 pontos, pela Espanha com 795 pontos, e pela Holanda, com 749 pontos. O ranking levou em consideração 73 partidas disputadas no último mês e não inclui os jogos amistosos disputados pelas seleções hoje. Entre os dez primeiros colocados, a principal mudança de posições em relação ao ranking passado foi a queda da Argentina, que agora ocupa apenas a sexta colocação, com 741 pontos (mais de cem a menos que o Brasil) e superada até mesmo pelo México. Se não vencer, os argentinos podem continuar caindo na tabela, já que países como Inglaterra, República Tcheca e Turquia estão a menos de 5 pontos do time de Rafael Bielsa. África - As maiores mudanças no ranking ocorreram entre os países africanos, que disputaram seu torneio regional nas últimas semanas. A Tunísia, que conquistou a Copa da África de Nações, está na 31 posição e subiu 14 lugares no ranking em apenas um mês. A Nigéria, que terminou a competição em terceiro lugar, ocupa a 21a posição na classificação da Fifa. Com a evolução dos times africanos, a distância entre Camarões, na 13a posição, e os demais times do continente começa a diminuir. O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 17 de março. Veja as 10 melhores seleções do ranking da Fifa 1 Brasil 846 pontos 2 França 828 3 Espanha 795 4 Holanda 749 5 Mexico 742 6 Argentina 741 7 Inglaterra 740 8 Rep. Tcheca 739 9 Turquia 737 10 Itália 731