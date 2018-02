Brasil mantém liderança na Fifa A seleção brasileira confirmou nesta quarta-feira, sua posição de melhor seleção do mundo. Na lista divulgada hoje pela Fifa, o time brasileiro lidera o ranking com 840 pontos. A Holanda, em segundo lugar, também manteve sua posição. A Argentina caiu da terceira para a quarta posição, sendo ultrapassada pela seleção da República Tcheca. Veja os 10 primeiros do ranking Fifa: .1. Brasil 840 pontos .2. Holanda 797 .3. República Tcheca 783 .4. Argentina 778 .5. França 776 .6. México 769 .7. Estados Unidos 768 .8. Espanha 764 .9. Inglaterra 754 .10. Portugal 754