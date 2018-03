Brasil mantém liderança no ranking da Fifa O Brasil manteve a liderança do ranking de seleções da Fifa, publicado nesta quarta-feira, com 840 pontos, seguido da França, com 821, e da Espanha, com 790. O México vem em quarto, a Holanda em quinto, e a Argentina, em sexto. Na terça-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira anunciou a convocação para o amistoso contra a Hungria, dia 28, em Budapeste. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 840 pontos 2) França - 821 pontos 3) Espanha - 790 pontos 4) México - 742 pontos 5) Holanda - 740 pontos 6) Argentina - 740 pontos 7) Alemanha - 735 pontos 8) Turquia - 732 pontos 9) República Checa - 729 pontos 10) Inglaterra - 724 pontos