Brasil mantém ponta no ranking da Fifa O Brasil manteve com folga a liderança do ranking de seleções da Fifa, atualizado nesta quarta-feira. O time brasileiro acumula 831 pontos, contra 784 da República Checa, a segunda colocada. A seleção da Argentina aparece em terceiro com 778 e a França em quarto, com 769. Veja o ranking das 20 melhores seleções do mundo, segundo a Fifa. O número entre parênteses indica a posição da equipe no levantamento anterior. 1. (1) Brasil 831 pontos 2. (2) R. Checa 784 3. (3) Argentina 778 4. (4) França 769 5. (5) Holanda 759 6. (6) Inglaterra 754 7. (8) México 753 8. (7) EspanhaIna 752 9. (9) Portugal 740 10 (10) Itália 734 10 (10) Estados Unidos 734 12. (12) Grécia 727 13. (13) Suécia 722 14. (14) Turquia 712 15. (15) Irlanda 709 16. (16) Uruguai 706 17. (17) Japão 703 18. (19) Irã 699 19 (18) Dinamarca 697 20 (20) Alemanha 697