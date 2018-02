Brasil muda dois para o 2º tempo O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu fazer duas modificações na seleção brasileira para o segundo tempo da partida contra Portugal, que está sendo realizada na cidade do Porto. Adriano entrou no lugar de Ronaldo e Amoroso assumiu a vaga de Zé Roberto. Ronaldo foi substituído, segundo a comissão técnica, por medida de precaução, já que está sentido uma pequena contusão muscular. Portugal está vencendo a partida por 1 a 0. O gol foi marcado aos 7 minutos do primeiro tempo. O técnico Luiz Felipe Scolari não fez nenhuma alteração no time de Portugal.