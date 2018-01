Brasil mudado para enfrentar a Argentina O técnico Ricardo Gomes decidiu hoje, depois do último treino da seleção brasileira, que Paulo Almeida e Elano vão para o banco na partida desta quarta-feira, contra a Argentina, no quadrangular final do Pré-Olímpico. Assim, o meio-campo do Brasil será formado com Fábio Rochenbach, Dudu Cearense, Diego e Daniel Carvalho. "Essa formação é muito ofensiva, pois Dudu e Fábio, embora saibam defender, são mais ofensivos que Paulo Almeida e Elano. Esse time estava na minha cabeça desde o jogo contra o Chile. E é uma formação para enfrentar a Argentina, não para o torneio todo". O principal clássico do continente começará à meia-noite (de Brasília) no estádio Playa Ancha, em Valparaíso, logo depois de Chile e Paraguai.