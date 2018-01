Brasil na frente no ranking da Fifa Apesar da derrota da seleção para o Paraguai, há algumas semanas em Fortaleza, o Brasil continua em primeiro lugar no ranking da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. Segundo a classificação, a equipe brasileira tem 858 pontos, 84 a mais que Espanha e França, que dividem a segunda posição. A surpresa do ranking é a entrada da Turquia, semifinalista no Mundial de 2002, entre os dez primeiros colocados pela primeira vez na história do país. Os turcos ocupam a sétima posição. Os Estados Unidos aparecem entre os oito primeiro colocados, na melhor classificação já obtida pelo país. Outra constatação da Fifa foi a queda da Argentina no ranking. A equipe de Bielsa ocupa apenas a 5ª posição. Os alemães, finalista da Copa do Mundo, foram classificados em quarto lugar. O ranking, apesar de ser liderado pelo Brasil, mostra a forte presença dos europeus no futebol mundial. Segundo a Fifa, dos 50 melhores times do planeta, 25 são europeus. Seis equipes sul-americanas estão entre os 50 primeiros classificados. O próximo ranking da Fifa sera publicado no dia 23 de outubro. Veja os 10 primeiros do ranking da Fifa 1 - Brasil 2 - França Espanha 4 - Alemanha 5 - Argentina 6 - México 7 - Turquia 8 - Estados Unidos 9 - Inglaterra 10 - Itália